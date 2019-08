Vespero Musicale a Modica

Sarà un mese di agosto all’insegna della musica e della bellezza, quello di “Vespero Musicale. L’arte barocca in musica”, il progetto estivo proposto dall’Associazione Mozart Italia sede di Modica con il patrocinio del Comune di Modica.

Riprendono infatti oggi, lunedì 5 agosto, e andranno avanti fino al 27 agosto, gli appuntamenti con le note e il barocco nel Chiostro di Palazzo San Domenico. “Un progetto che abbiamo pensato – spiega la presidente di Ami Modica Anna Maria Spoto – col desiderio di portare la musica classica tra le vie di questa città portatrice di una cultura raffinata che abbiamo il dovere di custodire e tramandare. Vespero Musicale vuole essere un omaggio d'amore a tutto ciò, attraverso un repertorio strumentale barocco, proposto da ensemble e solisti”.

E oggi si ricomincia proprio con una piccola ensemble d’archi, il Trio francese Escadron Volant de la Reine: Josèphe Cottet al violino, Antoine Touche al violoncello e Clèment Geoffroy al clavicembalo proporranno un repertorio tipicamente barocco, da Marco Uccellini a Girolamo Frescobaldi, da Giovanni Legrenzi ad Alessandro Stradella. A stretto giro, il prossimo appuntamento sarà poi il 9 agosto con Elisabetta Guglielmin al clavicembalo, con un repertorio dedicato a Élisabeth Jacquet de la Guerre. Si riprenderà poi il 21 agosto con “La favola degli elementi”, dedicato ai contemporanei di Mozart nel ‘700 napoletano.

Il 23 agosto ci sarà un appuntamento speciale con il Quartetto d’archi Katanè, inserito in un progetto di sensibilizzazione culturale, in favore di due strumentisti esuli venenzuelani provenienti dal Sistema Abreu: i proventi andranno a costituire una borsa di studio per la loro preparazione musicale. Vespero Musicale 2019 si concluderà il 27 agosto con l’ensemble d’archi Sibarò.