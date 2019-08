Al via ad Agrigento "Binari d'Estate"

Binari d'estate, si chiama così il calendario di iniziative che per tutto il mese di agosto interesserà la Ferrovia dei Templi Agrigento Bassa – Porto Empedocle. Da martedì 6 agosto e fino all'8 settembre sono in programma iniziative culturali, spettacoli, festival musicali. Tra gli appuntamenti di rilievo c'è quello dell' 8 agosto con il treno storico che partirà alle 18 dalla stazione di Agrigento Centrale.

Il treno arriverà al tempio di Vulcano dove è in programma il Festival Musicale con protagonisti numerosi gruppi Jazz e Swing, e al Parco Ferroviario di Porto Empedocle per assistere alla presentazione del libro “Sud del sud” e a mostre allestite all’interno dei locali della stazione. Venerdì 16 agosto, in partenza alle 19.00 da Agrigento Centrale, un treno storico accompagnerà i viaggiatori alla Valle dei Templi per ammirare il tramonto e assistere a uno spettacolo teatrale e musicale accompagnato da degustazioni. Sabato 17 agosto il Parco ferroviario di Porto Empedocle sarà teatro di Try.in Fest, kermesse dedicata alla musica live con Alessio Bondì in trio e il gruppo dei Good Falafel. Gli appuntamenti proseguiranno fino a settembre.