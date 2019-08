Incidente sulla Ragusa - Marina di Ragusa: muore Carmela Maggiore

E’ Carmela Maggiore di 66 anni di Ragusa la donna morta stamattina in un incidente sulla Ragusa- Marina di Ragusa. La donna viaggiava a bordo della sua auto, una Suzuki Wagon, quando per cause in corso di acceramtento da parte della Polizia Provinciale è rimasta coinvolta in uno scontro con altre due auto ed un camion.

Sul posto subito dopo l’arrivo dell’ambulanza del 118 era stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Nel grave incidente sono rimaste ferite altre persone. In corso la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente.