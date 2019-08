Modica Summer Fest 2019: il programma del weekend

Il fine settimana del Modica Summer Fest comincia già venerdi sera all’Auditorium di Marina di Modica con la comicità di Uccio De Santis che porterà in scena lo spettacolo “Il mio Mudù” alle ore 22:00.

A Modica, a cura della compagnia del Piccolo Teatro e dei Muorika Mia va in scena alle 21:00 nell’anfiteatro di S.Giuseppe U Timpuni “Sicilie In…cantate”. Sabato 3 agosto alle 18:00 presso il lungomare Buonarroti prenderà il via la II edizione di Nonsolobike Summer a cura dell’Associazione Non Solo Bike. Alle 21:30 in Piazza Mediterraneo Antonello Venditti Live Tribute, una serata dedicata al cantautore romano grazie ad una delle migliori cover italiane che stupirà il pubblico per l’estrema somiglianza vocale e fisica. Nella piazzetta adiacente alla Chiesa di S.Pietro in zona pedonale imperdibile spettacolo di tango.

A Frigintini l’opera teatrale “Che tempi quelli” a cura della compagnia del Piccolo Teatro. Domenica 4 agosto alle 9:30 la Barcolata di inizio estate dell’ASD del Circolo Velico Navigare è Necessario. A partire dalle 15:00 Holy Party con dj set e musica anni 90 sull’arenile di Marina di Modica. All’auditorium la Serata Solidale di teatro e musica a cura dell’Ass. Stefano Ambrosio alle 21:30.