Dieta Walter Willett per dimagrire: riduce malattie e fa bene al cuore

La dieta Walter Willett può far dimagrire mangiando in salute e allo stesso tempo aiuta a prevenire il rischio di alcune malattie e fa bene al cuore. La dieta Walter Willet varia con poca carne rossa e include carboidrati integrali, cereali, frutta e verdura.

Secondo Willett il più famoso nutrizionista della Harvard University che negli anni ha studiato praticamente tutti i componenti della nostra dieta, dall’ananas al caffè, dalla carne rossa alle patate, per capire come influiscono sul nostro peso e sulla nostra salute, i grassi trans sono correlati a un aumento di rischi per il cuore. Più recentemente Willett ha fatto parte di un gruppo di ricerca che ha trovato una correlazione tra il consumo di carne e il rischio di morte prematura. Molti dei suoi studi hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone di cui sono state seguite per decenni le abitudini e lo stato di salute, e la maggior parte dei suoi studi ha avuto risonanza mondiale.

Il nutrizionista Willett è autore del libro “Eat, Drink, And Be Healthy: The Harvard Medical School Guide To Healthy Eating“, è uno degli ideatori dell’Healthy Eating Plate, una guida per una corretta alimentazione da cui nel 2013 fu già eliminato il latte e i suoi derivati per sostituirlo, invece, con l’acqua, al fine di seguire una sana dieta. Il famoso nutrizionista sostiene che seguire una dieta vegetariana produce degli effetti benefici per la salute dell’organismo. Una dieta vegetariana fa bene al cuore in quanto riduce la presenza nel nostro corpo di ormoni ed antibiotici di cui purtroppo la carne è sempre più ricca, arrivando dagli allevamenti intensivi.

Inoltre favorisce la longevità, migliora l’umore e aiuta anche a perdere peso più velocemente rispetto a una dieta a base di carne. In questo caso, l’alimentazione consigliata dovrebbe essere basata soprattutto su cereali integrali, legumi, frutta e verdura, meglio se di provenienza biologica. Ecco le altre diete pubblicate sul nostro sito.