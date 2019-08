Nella seduta urgente del 26 luglio 2019 il Consiglio Comunale ha deliberato, su proposta della Giunta, l’adesione del Comune di Ispica al nuovo PAESC 2030. Fondamentale è stato il contributo dell'opposizione. Il preciso obiettivo di questo virtuoso percorso, iniziato nel 2013 con l’adesione al Patto dei Sindaci, è quello di sostenere la riduzione del 40% dei gas a effetto serra entro il 2030.

Di fondamentale importanza per l’approvazione della delibera - dichiara in una nota alla stampa il Consigliere indipendente Giuseppe Quarrella - è stato il contributo dei Consiglieri di minoranza presenti in aula che, oltre a garantire il numero legale per il prosieguo della seduta consiliare, hanno votato a favore del documento dimostrando la responsabilità di saper riconoscere quando i provvedimenti sono convenienti per i cittadini. Una responsabilità peraltro apprezzata dallo stesso Sindaco, che non ha esitato a prendere la parola per zittire le inopportune esternazioni di qualche suo consigliere e per riconoscere pubblicamente, numeri alla mano, che la maggioranza non sarebbe stata in grado da sola di approvare la delibera da lui proposta.

Dal canto nostro – conclude la nota – pur apprezzando l’onestà intellettuale della dichiarazione del Sindaco, continuiamo a restare preoccupati per la tenuta numerica della sua coalizione che, di fatto, per ben due volte nel corso della serata è stata battuta dell’opposizione; opposizione a cui, sempre più spesso d’ora in avanti, sarà costretta a chiedere soccorso per garantire il numero legale delle sedute consiliari. Appare ormai evidente a tutti che i ripetuti rimpasti di giunta hanno avuto il solo obiettivo di portare al governo della città una giunta monocolore targata Partito Democratico, e che il famoso e sbandierato progetto politico del Sindaco allargato a liste civiche e partiti sia destinato a naufragare ancor prima di prendere il largo".