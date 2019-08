Nuova sede a Gela del Centro Winner

Il Centro Winner, specializzato in parrucche e protesi, si arricchisce di un nuovo tassello. Alla storica sede di Modica in Via Resistenza Partigiana e alla sede di via Aloi a Catania, si aggiungerà presto un nuovo negozio, questa volta sul versante nisseno, a Gela. L'inaugurazione della nuova sede è prevista giorno 4 agosto alle ore 20, in Via Palazzi al civico 201.

Il patron del Centro Winner, Orazio Modica Ragusa, vuole così mettere a disposizione la sua lunga esperienza e quella del suo staff, nel campo delle parrucche e protesi, anche della clientela di questo versante della Sicilia dal quale sono già arrivate parecchie richieste.