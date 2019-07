L'assessore Falcone a Scicli per parlare di finanziamenti e lavori

L'Assessore Regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ha avuto un importante incontro nei giorni scorsi a Scicli dove assieme all’on. Orazio Ragusa, e ai consiglieri comunali di Forza Italia Mario Marino e Enzo Giannone, ha discusso in merito ai finanziamenti regionali di competenza dell’Ass.to Regionale infrastrutture per Scicli.

Si è fatto il punto sullo stato dei lavori per la Riqualificazione del Quartiere Jungi, presente anche il Sindaco di Scicli Vincenzo Giannone e il Presidente del consiglio Comunale Danilo Demaio oltre ai rappresentanti delle ditte private che hanno cofinanziato, assieme alla Regione, il progetto, l’Ing. Giorgio Cerruto e l’Ing. Lucianello Mormina, ricordiamo che il progetto è stato redatto e approvato nel 2011 per un importo complessivo di €. 13.792.041 della quale somma €. 3.404.336 sono state finanziate da Regione Sicilia e dallo Stato, € 10.077.753 dalle due ditte private (che entro settembre inizieranno i lavori di costruzione degli alloggi a canone sostenibile) ed € 309.950 dal comune di Scicli, somma che in parte (€ 202.000) è stata coperta attraverso la cessione, alla ditta 2G costruzioni, di un lotto edificabile in via Ciliegio.

L’On. Ragusa assieme all’Ass. Falcone hanno discusso della riqualificazione del locale ESA sito nel quartiere Jungi. Successivamente si è parlato dei 2,4 milioni di euro, stanziati dal Dipartimento Infrastrutture della Regione Siciliana, che entro l’anno dovrebbero essere già disponibili e che dovrebbero essere divisi: 800 mila euro per i lavori di consolidamento e restauro della chiesa di Santa Maria del Gesù in corso Mazzini; 795 mila europer i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile di via Regaldi 43, di proprietà della Congregazione delle suore Domenicane del Sacro Cuore e per un intervento di recupero e conservazione del convento Santissimo Rosario dove tra l’altro l’Assessore ha preso l’impegno di aumentare tale cifra per completare il rifacimento del tetto della Chiesa; infine 794.200 euro verranno destinati per i lavori di manutenzione straordinaria dell’edifico di via Francesco Mormina Penna destinato a casa di riposo ricovero Carpentieri.