Impegno della Regione per la S.p. 46 Pozzallo-Ispica

“Impegno della Regione a finanziare il completamento della s.p. 46 Pozzallo-Ispica. Dalla visita istituzionale dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone buone notizie anche per i progetti in itinere dell’ex provincia di Ragusa Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha fatto visitare all’assessore Falcone la stazione passeggeri di Pozzallo che sta per essere ultimata, mancano ormai poche settimane per il completamento dell’opera, e un veloce sopralluogo sulla s.p,. 46 Ispica-Pozzallo dove già sono iniziati i lavori per un finanziamento di 4,5 milioni grazie ai fondi ex Insicem. L’assessore Falcone ha dato la sua disponibilità a verificare tra le somme disponibili del suo assessorato la possibilità di finanziare tutto il tratto della s.p. 46 Ispica-Pozzallo considerato che già l’ex provincia di Ragusa ha pronta la progettazione esecutiva.

E’ un impegno spesa notevole, 12 milioni di euro, che insieme ai 4,5 milioni già appaltati dal Libero Consorzio Comunale e 3,5 come somme di compensazione del Consorzio Autostrade siciliano per i lavori della Siracusa-Gela consentirebbero di completare un’opera strategica oper la viabilità del Sud-est a sostegno del porto di Pozzallo.