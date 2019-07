Clarissa Burt, l'americana con la Sicilia nel cuore. E' stata la stessa attrice e modella a dichiararlo in una intervista rilasciata a Carmelo Cutuli per Soft Power. La Burt è tornata in Arizona, dove attualmente è imprenditrice e scrittrice, ed oggi è imprenditrice e autrice di libri di successo, ma ricorda sempre con grande affetto il calore dei siciliani soprattutto nei primi anni novanta.

"I siciliani hanno sempre ricambiato il mio amore e affetto per la loro terra... La Sicilia è una terra speciale ed unica!” Alla domanda se avesse qualche consiglio da dare per far crescere il turismo siciliano, Clarissa risponde sottolineando la grande potenza del web. Anche i social media sono estremamente importanti. L'utilizzo del web permette oggi di lanciare iniziative a livello globale con costi molto bassi. Oggi si usano i contest... I concorsi... Si potrebbe ad esempio invitare chi visita la Sicilia a creare un video, caricarlo online e premiare chi 'cattura' al meglio lo spirito, la storia e la bellezza della Sicilia con un viaggio per due persone, permettendo ai vincitori di tornare a visitare l'Isola".