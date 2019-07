Stefania Cicero presenta a Monterosso Almo "Il dottor Bianchi"

Si intitola “Il dottor Bianchi” il libro di Stefania Cicero, scrittrice ragusana autrice del romanzo di un’incredibile attualità: dentro ci sono suicidi per ragioni economiche, vite spezzate da pirati della strada, violenza di genere e bullismo, fatti che quotidianamente ci riportano i Tg, che leggiamo sui giornali, commentiamo sui social.

La differenza, rispetto a quanto accade nella vita reale, è che nel romanzo di Stefania Cicero ci pensa il dottor Bianchi a risolvere i problemi o, quando ciò non è possibile, è lui che dispensa una parola di conforto per chi sta attraversando un momento difficile. L’idea è nata per caso. Ascoltando al Tg sempre le stesse notizie legate a fatti di cronaca. La figura del dottor Bianchi è nata per trasmettere una speranza a tutti i protagonisti dei diversi racconti, una figura che, tutti dovrebbero incontrare nel corso della vita. Nel libro il dottor Bianchi si ispira alla figura del padre della scrittrice, attento e premuroso verso tutti.

Il dottor Bianchi sarà presentato venerdì 2 agosto a Palazzo Cocuzza di Monterosso Almo alle ore 20:00.