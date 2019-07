Lavori urgenti, niente acqua a Donnalucata e Playa Grande

Per un intervento di riparazione urgente, si è resa necessaria la sopensione dell'erogazione idrica a Donnalucata e Playa Grande. I lavori riguardano una perdita d'acqua in Viale della Repubblica a Donnalucata. Gli operai del Comune sono già al lavoro e dovrebbero completare la riparazione in giornata. L’erogazione idrica è stata sospesa a Donnalucata e a Playa Grande, per qualche ora.