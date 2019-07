Gli Extraterrestri di Elio conquistano Punta Secca. Ironia e riflessione, leggerezza e amicizia, venerdì sera a Punta Secca per l’anteprima di Libri d’aMare. Sul palco con il direttore editoriale Domenico Occhipinti, Elio (di Elio e le storie tese) e Franco Losi, autori di Uaired, brillante commedia che racconta le vicende degli Uaired, extraterrestri molto particolari in cui si imbattono due amici dell’Oltrepò.

Amici come Elio e Franco Losi che hanno intrattenuto con battute, aneddoti e argomenti futuristici, il folto pubblico intervenuto in Piazza Torre. Una anteprima volutamente spiazzante, perfetta per lanciare la rassegna ufficiale che si svolgerà dal 6 al 9 agosto. Soddisfazione anche da parte del direttore organizzativo Christian Recca che ricorda anche la conferma e il potenziamento dei laboratori per bambini che si svolgeranno nei pomeriggi agostani della rassegna. L’edizione che celebra i cinque anni di Libri d’aMare si è aperta al meglio e i nomi dei prossimi ospiti (Peppino Mazzotta, Simona Lo Iacono, Nadia Terranova e Salvo Toscano) sono un buon presupposto per una rassegna da ricordare.