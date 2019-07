Sanità, Aliquò nei centri di riabilitazione di Ragusa e Comiso

Due visite nei centri di riabilitazione Csr della provincia di Ragusa, giovedì 25 e venerdì 26 luglio, da parte di Angelo Aliquò, Direttore generale dell'Asp di Ragusa, il primo ad aver visitato i Centri del Consorzio Siciliano di Riabilitazione.

Giovedì 25 luglio, il Presidente del Consorzio Siciliano di Riabilitazione Sergio Lo Trovato ha accolto il Direttore generale dell'Asp al Csr di Ragusa, per una visita istituzionale che ha rappresentato un proficuo momento di incontro e confronto sulle attività svolte in favore delle persone con disabilità. Insieme ad Aliquò e al Presidente del Csr, erano presenti il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, il dirigente dell'Asp Pino Morando e la responsabile dei servizi sociali del Comune, Silvana Di Giacomo, il Direttore sanitario dei centri Csr della provincia iblea Giovanna Di Falco e tutta l'equipe di medici e professionisti della riabilitazione.

Venerdì 26 luglio, nuova visita di Aliquò al Csr di Comiso, struttura moderna inaugurata a novembre del 2018. Anche venerdì erano presenti tutti gli operatori del Centro riabilitativo, la dott.ssa Di Falco ed il responsabile dell'Ufficio accreditamento del Csr Armando Sorbello. “Per noi è stato un onore poter ospitare i vertici dell'Azienda Sanitaria Provinciale, che hanno dimostrato grande sensibilità nei confronti dei nostri Assistiti e di ciò che quotidianamente facciamo per loro: riabilitazione, particolare attenzione all'autismo, diagnostica, interventi per i deficit della comunicazione con attività specifiche di Comunicazione Aumentativa Alternativa, iniziative di integrazione – hanno sottolineato il Presidente del Csr, Sergio Lo Trovato, e il Direttore sanitario Giovanna Di Falco – Un sentito ringraziamento va al Direttore generale Aliquò per averci incontrato e conosciuto meglio e per aver sottolineato quanto sia importante la sinergia tra istituzioni pubbliche ed enti privati nel venire incontro alle esigenze dei disabili siciliani”.

Il Direttore generale dell’Asp concluderà le sue visite al Csr della provincia il prossimo 6 agosto: previsti incontri nei Centri di riabilitazione di Modica e Pozzallo e infine al Kikki Village, l’unico villaggio vacanze totalmente accessibile a tutti, realizzato a Modica dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione.