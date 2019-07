Diabete e cancro al pancreas: fattore di rischio e dieta

“Il diabete è uno dei fattori di rischio per il cancro del pancreas”, a dichiararlo è uno studio pubblicato sul Daily Mail ed effettuato su oltre 25 milioni di persone. Il diabete è causato dall’incapacità delle cellule beta pancreatiche a produrre insulina, un ormone necessario per regolare i livelli di zucchero nel sangue.

L’aumento della pressione sul pancreas per tenere il passo con le esigenze del corpo potrebbe innescare il cancro, secondo gli esperti. Il diabete colpisce nel mondo 422 milioni di persone e nel 90% dei casi si tratta di ‘diabete di tipo 2’ o insulino-resistente. Con una dieta efficace, che può portare il paziente ad un dimagrimento di circa 10 chilogrammi, il diabete regredisce in via definitiva in quasi un caso su due e questo si deve alle cellule del pancreas che producono insulina – le beta cellule – che ricominciano a funzionare grazie alla perdita di peso.