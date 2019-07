Vip guardano le vostre storie Instagram? Ecco cosa c'è di vero

I vip guardano le tue storie su Instagram? Ecco perchè. Se scorrendo tra gli account che visualizzano le vostre storie trovate account di influencer, in realtà c'è un motivo e non è perchè siete all'improvviso diventati delle star. Il portale Influencer Busters, spiega come questo non sia altro che un metodo per aumentare la portata degli account degli influencer.

Attraverso una rete di bot i grandi account possono visualizzare le storie di un grande numero di utenti. In realtà nessuno le visualizza veramente, è solo un software che fa credere ad Instagram di aver aperto le storie. A questo punto, però, inizia il meccanismo "psicologico". Quando guardiamo chi ha visualizzato le storie e notiamo questi grandi account, siamo spinti ad aprire i loro profili per vedere chi sono e qui si raggiunge lo scopo. Insomma, siete solo "vittime" di un ennesimo giro di bot e per evitare che ciò accada vi basta impostare il profilo come privato.