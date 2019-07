Nuovi autobus per il trasporto pubblico a Modica

Nuovi autobus AST per servizio urbano ed extraurbano a Modica. Importanti novità in vista per il trasporto pubblico in città. Nel corso di una riunione, il Direttore Generale dell’Ast, Ugo Fiduccia, ha annunciato al Sindaco di Modica, che a partire da settembre 10 mezzi di ultima generazione verranno impiegati per il trasporto urbano e per coprire le tratte da Modica a Catania e Palermo.

All’incontro hanno partecipato anche l’Assessore Lorefice ed il responsabile della sede Ast di Modica, Giovanni Cerruto. “Ringrazio il Direttore Fiduccia per aver accolto le nostre richieste di un rinnovamento del parco auto dell’Azienda Siciliana Trasporti. In concomitanza con l’avvio del nuovo progetto che prevede la gratuità per gli studenti universitari modicani iscritti negli atenei siciliani, saranno schierati i nuovi mezzi che finalmente garantiranno maggiore sicurezza ed efficienza nei collegamenti extraurbani. Negli anni abbiamo raccolto e recapitato ai responsabili del servizio tante lamentele, soprattutto da parte di studenti e delle loro famiglie.

Finalmente siamo riusciti, grazie alla collaborazione dell’AST, a dare loro una valida risposta”. In occasione della riunione, il responsabile della sede modicana Cerruto ha comunicato che per il mese di agosto le corse sulla linea urbana Ospedale – Via Lata saranno alle 9.30, 11.30, 16.00 e 19.00.