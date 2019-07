Dieta dimagrante vegana per dimagrire: menù facile

La dieta dimagrante vegana può far dimgrire di 2 kg in una settimana. Si basa su una alimentazione vegetariana in cui è vietato mangiare alimenti di origine animale come carne e pesce, ma che vieta anche il consumo delle uova, del latte e dei latticini.

La dieta dimgrante vegana è facile da seguire e aiuta a perdere peso. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dimagrante vegana per dimagrire 2 kg in una settimana. Colazione con un bichiere di latte o uova. Al posto del latte di mucca si può bere latte di soia al naturale o latte di riso.Spuntino: crackers con burro d’arachidi, crema di nocciole o patè vegetali oppure panini con maionese vegetale e verdure o affettati vegetali al naturale oppure con l’aggiunta di spezie oppure affumicati i al piccanti come affettato di seitan o affettato vegetale di glutine.

Pranzo: un piatto di pasta o di riso preferibilmente integrale, cous cous conditi con un sugo alle verdure fatto in casa alle erbe aromatiche oppure con i legumi, come pasta e ceci o pasta e fagioli oppure si può preparare un ragù di seitan fatto in casa. Sopra la pasta al posto del parmigiano si può aggiungere una bella spruzzata di lievito alimentare in scaglie. Cena: bistecche di soia, spezzatino di seitan, burger vegetali, affettati vegetali, wurstel vegani e zuppe di verdure e legumi. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.

Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.