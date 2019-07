Domenica inizia la festa della Madonna della Neve a Giarratana

Comincia domenica a Giarratana la festa in onore della patrona la Madonna della Neve. I festeggiamenti nella basilica di Sant’Antonio Abate, sono programmati a partire da domenica 28 luglio con la cosiddetta “Scinnuta”, la discesa dalla cappella dell’altare maggiore del venerato simulacro della Madre di tutti. Sono numerosi i momenti di preghiera ma anche ricreativi predisposti.

In occasione dell’ottava della festa, domenica alle 18, ci sarà il suono a festa delle campane di tutte le chiese e lo sparo dei colpi a cannone. Alle 19, poi, da piazza Martiri d’Ungheria il gruppo “Tamburi di Giarratana” sfilerà lungo le vie principali del paese fino alla basilica di Sant’Antonio Abate per annunciare l’apertura dei festeggiamenti. Questo il percorso che sarà effettuato: via Andrea Costa, corso XX Settembre, via Galilei, via Costa, corso Umberto I e arrivo in chiesa. Alle 20, ci sarà la recita della preghiera del Santo Rosario all’interno della basilica. Alle 20,15 è in programma l’esibizione dei tamburi di Giarratana sul sagrato della chiesa.

E alle 20,30 il suono a festa delle campane di tutte le chiese e lo sparo dei colpi a cannone annunceranno alla cittadinanza la discesa del venerato simulacro. Alle 21,30, in piazza Vittorio Veneto, ci sarà lo spettacolo di danza e musica a cura degli allievi della Top Dancing. Lunedì 29 luglio, alle 18 il santo Rosario e, alle 18,30, la celebrazione eucaristica.