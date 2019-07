E' morto Elio Scifo, ex assessore a Modica

E’ morto Elio Scifo, ingegnere molto non in città ed ex assessore comunale ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica. “A distanza di pochi giorni dalla scomparsa di Giorgio Sparacino anche l’ing. Elio Scifo, noto professionista ed ex amministratore della città, ci ha improvvisamente lasciati”.

E’ quanto si legge in una nota diramata dal comitato modicano 100 Passi per la Sicilia. Il Comitato 100 passi per la Sicilia dichiara la sua vicinanza alla famiglia Scifo, esprimendo profondo cordoglio per la perdita di un altro importante protagonista della vita politica cittadina, anch’egli esempio di una classe dirigente che, nata nelle sedi dei grandi partiti di massa, aveva saputo concretizzare, nei fatti, il principio per il quale la politica è servizio in favore dei cittadini. Ricordiamo l’esperienza amministrativa dell’Ing. Scifo, nel corso degli anni ’90, insieme allo stesso Giorgio Sparacino, e il grande lavoro di rilancio della città da loro svolto, così contribuendo a cambiare, riteniamo di poterlo dire senza tema di smentita, la storia stessa della nostra bella Modica.

Speriamo che il ricordo dell’Ing. Elio Scifo, come quello di Giorgio Sparacino, insieme a Franco Ruta, Marcello Perracchio, Ciccio Belgiorno e tanti altri figli generosi di questa terra, non venga dimenticato, ed anzi sia portato da esempio per la costruzione di un nuovo ed ancora più ambizioso sogno di sviluppo culturale, politico, sociale ed economico: per Modica e per tutti i modicani.