Dieta delle 5 porzioni per dimagrire subito: menù giorno per giorno

La dieta delle 5 porzioni può far dimagrire velocemente di qualche chilo. Si basa sul consumo giornaliero di 5 porzioni di frutta e verdura. La dieta delle 5 porzioni è una dieta semplice e adatta in estate.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta delle 5 porzioni in un esempio di menù completo di 3 giorni. Primo giorno: colazione con uno yogurt magro al naturale con un frutto di stagione tagliato a pezzettini e un cucchiaio di cereali e un tè o caffè non zuccherati. Spuntino: una spremuta di frutta fresca e una fetta d’ananas fresco. Pranzo: 60 grammi di spaghetti integrali con pomodorini freschi, basilico e un cucchiaino d’olio d’oliva, insalata mista. Merenda: un centrifugato di carote o sedano o altra verdura fresca e un tè o caffè non zuccherati. Cena: orata o altro pesce al forno e broccoli al vapore.

Secondo giorno: colazione con un bicchiere di latte scremato con cornflakes, un kiwi e un tè o caffè non zuccherati. Spuntino: due fette d’ananas fresco o una mela. Pranzo: petto di tacchino ai ferri con un’insalata mista di carote, sedano, pomodori, cuori di lattuga etc, due cucchiaini d’olio per condire. Merenda: un centrifugato di verdure fresche e un tè o caffè non zuccherati. Cena: un minestrone di verdure e legumi, 100 grammi di zucca al forno, 200 grammi di finocchi gratinati con un cucchiaino di parmigiano grattugiato e massimo due cucchiaini d’olio per condimento.

Terzo giorno: colazione con una spremuta fresca di agrumi, 2 fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata e un tè o caffè non zuccherati. Merenda: un frullato di frutta fresca con mezzo bicchiere di latte scremato. Pranzo: 60 grammi di riso integrale con rotelle di zucchine, 200 grammi di pomodori in insalata con al massimo due cucchiaini di olio per condire il primo e il contorno. Merenda: un centrifugato di verdure fresche e un tè o caffè non zuccherati. Cena: 100 grammi di fiocchi di latte magri con 200 grammi di spinaci in agrodolce passati in padella.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.