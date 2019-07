Dieta per dimagrire pancia e stomaco in 7 giorni: menù

La dieta per dimagrire pancia e stomaco si basa sul consumo di una alimentazione semplice e ricca di frutta. Lo schema dietetico di una settimana è vario. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio della dieta per dimagrire pancia e stomaco in una settimana.

Lunedi: colazione con una tazza di caffe con latte con un cucchiaino di miele, 40 g di cereali e una spremuta. Pranzo: 100 g di spaghetti conditi con pomodoro, insalata con un cucchiaino d'olio extravergine d'oliva. Cena: una frittata di due uova, insalata scarola e un frutto come un mandarino. Martedì: colazione con 250 g di macedonia e un yogurt magro. Pranzo: 80 g di riso in brodo, insalata con carote e una mela. Cena: minestrone di verdura, 25 g di pane, 180 g di spinaci al vapore e un mandarino. Mercoledì: colazione con 3-4 biscotti con fibre e un pompelmo. Pranzo: due patate lesse, una fettina ai ferri e insalata condita con un cucchiaino di extravergine. Cena: insalata con tonno sott'olio e delle scaglie di grana oltre che un frutto.

Giovedì: colazione con una tazza di caffelatte e due fette biscottate integrali. Pranzo: 80 g di pasta in bianco delle carote e un frutto. Cena: zuppa di legumi e grana, 30 g di prosciutto crudo. Venerdì: colazione con un caffè con un cucchiaino di zucchero, due biscotti con fibre accompagnati da spremuta d'arancia. Pranzo: 150 g di gnocchi condidi con del grana, insalata condita con un cucchiaino d'olio e un frutto ascelta. Cena: filetto di merluzzo con contorno di patate lesse e spinaci cotti al vapore. Il sabato e la domenica si può scegliere uno dei menù della settimana.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.