Renzi: non vedo valori comuni Pd-M5S

"Franceschini ha detto che dobbiamo difendere dei valori in comune con i Cinque Stelle: quali sono questi valori? Io non lo vedo. I Cinque Stelle sono quelli che mettono in discussione i vaccini, quelli che mettono in discussione l'allunaggio, sono contro la scienza, dicono che il Pd e' il partito che rapisce i bambini". Lo ha detto il senatore del Pd Matteo Renzi, ospite di "Omnibus" su La7.

"Hanno una concezione della politica che a me fa schifo", ha proseguito Renzi. "Ho vinto nel mio collegio promettendo di non fare accordi di governo con il M5S, io sto nel Pd e non ci penso proprio a lasciare il mio partito", ha chiarito l'ex premier. "Certo poi e' chiaro che non potro' stare in un partito che fa accordi con i Cinque Stelle", ha aggiunto.

