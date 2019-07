I sindaci di Modica, Ispica e Scicli chiedono l'utilizzo della discarica ragusana

Rifiuti, i sindaci di Scicli, Modica e Ispica scrivono al commissario Piazza. Chiedono l’utilizzo parziale della discarica di Cava dei Modicani. Enzo Giannone, Ignazio Abbate e Lucio Pierenzo Muraglie invitano il commissario a valutare la possibilità di convocare con urgenza una apposita conferenza dei servizi per individuare parametri condivisi per assegnare, appunto, le rilevate quote residue.

“Richiamate le note con le quali è stata richiesta la possibilità di usufruire delle quote residue settimanali dei Rsu indifferenziati presso l’impianto di TMB di titolarità Ato Ambiente Ragusa Spa in liquidazione, sito in contrada Cava dei Modicani di Ragusa, e nella considerazione della manifesta disponibilità ad accogliere date richieste, si chiede apposita conferenza" scrivono i tre sindaci.