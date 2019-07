Dieta, cocomero per dimagrire subito 3 kg

La dieta del cocomero può far dimagrire di 3 kg in una settimana. E’ una dieta depurativa che aiuta a perdere peso senza sottoporre a stress l’organismo. La dieta del cocomero è ipocalorica che prevde il consumo di diversi alimenti in iccoli quantitativi.

In particolare, la porzione relativa alle proteine dovrebbe essere grande più o meno quanto un mazzo di carte, quella di carboidrati integrali dovrebbe avere le dimensioni di una palla da tennis, mentre per le verdure non ci sono limiti. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta del cocomero per dimagrire 3 kg in una settimana. Colazione: un toast integrale con marmellata, un quarto di tazza di formaggio magro spalmabile e una manciata di cereali. In alternativa a colazione si può mangiare un frullato di pesca bianca e zenzero fatto con il succo del cocco.

Pranzo: insalata con un po' di formaggio greco, lenticchie verdi, cocomero e pomodori;o insalata con un quarto di tazza di fagioli bianchi con finocchio, pomodori, prezzemolo, aneto ed erba cipollina; oppure zuppa di sedano. Cena: pesce alla griglia e verdure al vapore o crude in insalata. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.

La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.