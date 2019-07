Lesioni e danneggiamento, arresto dei Carabinieri di Ispica

I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica, in collaborazione con le Stazioni di Ispica e Marina di Modica, hanno tratto in arresto a Marina di marza, in flagranza del reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, un uomo di Pachino.

Nel tardo pomeriggio di ieri i militari dell’Arma erano stati allertati da una chiamata al 112 che segnalava un uomo in escandescenza che nei pressi del parcheggio di un noto lido della zona, aveva scagliato sassi contro un veicolo con a bordo quattro giovanissimi ragazzi, infrangendo i cristalli ed aggredendo due dei quattro occupanti. Nell’orario affollatissimo di rientro dalle zone balneari, la situazione aveva creato gravissima preoccupazione tra i presenti, l’arrivo di diverse pattuglie impegnate nell’incessante azione di controllo del territorio, ha permesso di bloccare e trattenere l’uomo, che alla vista dei Carabinieri, ha provato ad aggredire anche questi, tanto da cagionare a due di essi alcune lievi contusioni.

Al termine delle concitate fasi nelle quali la fermezza e la professionalità dei militari ha permesso di evitare più gravi conseguenze alle decine di persone presenti, il soggetto è stato arrestato e posto a disposizione del PM di turno della Procura di Ragusa. I Carabinieri lo hanno identificato in Claudio Sipione, pregiudicato di Pachino, di 45 anni, che aveva dato vita ad aggressioni violente verosimilmente a causa del timore di aver subito un tamponamento, e le successive analisi lo hanno trovato in totale stato di ebbrezza.