Melone, dieta dei 4 giorni per dimagrire: menù

La dieta con melone può far dimagrire fino a 2 kg in 4 giorni. E’ una dieta ideale in estate che si basa su un regime alimentare dietetico fresco e semplice. La dieta del melone dei 4 giorni prevede oltre al consumo di melone anche altra frutta, verdura e pesce.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta del melone per dimagrire 2 kg in 4 giorni. Lunedì: colazione con un frullato di melone, albicocche e pesche, due fette biscottate integrali e un cucchiaino di miele. Spuntino: uno yogurt. Pranzo: un toast al prosciutto e due palline di gelato al melone. Merenda: due fette di melone. Cena: spaghetti integrali coi pomodorini, insalata verde mista e un sorbetto di melone e anguria. Martedì: colazione con un frullato di melone e due fette biscottate integrali con un velo di miele. Spuntino: uno yogurt magro alla frutta.

Pranzo: prosciutto e melone e una spremutra di pompelmo. Merenda: una macedonia senza frutta. Cena: gnocchi al pomodoro e basilico e insalata di pomodori. Mercoledì: colazione con melone e due fette biscottate integrali con un velo di marmellata. Spuntino: uno yogurt magro alla frutta. Pranzo: una pizza alle verdure e una fetta di melone. Merenda: due fette di melone. Cena: petto di pollo alla griglia e insalata mista. Giovedì: colazione con una macedonia di frutta con melone e diue fette biscottate integrali con un velo di marmellata. Spuntino: una macedonia di frutta senza zucchero. Cena: pesce alla griglia e insalata mista.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.