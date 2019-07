Stasera a Scoglitti selezione di Mister Italia 2019

Si terrà stasera, domenica 21 luglio, a Scoglitti nell’anfiteatro di “La Corte di Afrodite” la prima selezione di Mister Italia 2019 in Sicilia. Oltre alla selezione dei Mister nella stessa sera si svolgerà anche una selezione del concorso “Una Ragazza per il Cinema”. La manifestazione è organizzata dalla Lasanzoneventi di Vittoria, agente in esclusiva per la Sicilia dei due concorsi.

La selezione dei mister si svilupperà in tre uscite di cui le prime due dedicate alla gara. Il pubblico presente e la giuria potranno vedere i concorrenti in abito elegante in casual e in costume da bagno. Oltre allo spazio dedicato alle Miss e ai Mister in scaletta anche dei momenti di spettacolo con l’accademia di ballo “Step Up” di Vittoria. A condurre la selezione Ernesto Trapanese conduttore di contest e già presentatore in radio e tv. Sono sei le fasce in palio per coloro che si piazzeranno al top della classifica, “Mister Italia” andrà al 1° classificato, a seguire “Mister Cinema” Mister Eleganza” “Mister Fitness” “Mister #Millenial” “Boy Italia”.

La selezione, che avrà inizio alle ore 21.00, sarà coordinata da Angela Sanzone e Lorenzo Salerno che quest’anno ha deciso di occuparsi anche di Mister Italia, l’originale concorso nato nel 1983 e collegato ai maggiori concorsi mondiali. I primi classificati accederanno di diritto alle finali regionali.