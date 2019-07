Dieta dimagrante ipocalorica per dimagrire: mai saltare la colazione

La dieta dimagrante ipocalorica può far dimagrire di circa 2 kg in una settimana. La dieta dimagrante ipocalorica prevde una colazione importante e due spuntini nella giornata.

La dieta dimagrante ipocalorica per dimagrire 2 kg in una settimana prevede a colazione: uno yogurt o latte scremato e due fette biscottate integrali con un velo di marmellata light o con un velo di miele. Gli spuntini, uno a metà mattina e l’altro a metà pomeriggio, prevedono un frutto fresco di stagione. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dimagrante ipocalorica in un esempio settimanale completo, giorno per giorno. Lo schema dietetico della dieta dimagrante ipocalorica prevede un menù giornaliero di 1200 calorie.

Lunedì: pranzo con 120 g di carpaccio di carne con la rucola, 200 g di melanzane alla piastra; 30 g di pane.Cena : 60 g di pasta con pomodoro e basilico, 200 g di fagiolini, 30 g di pane integrale. Martedì: pranzo con 50 g di riso integrale condito con 100 g di funghi, 150 g di insalata mista con un cucchiaino di olio, 30 g di pane. Cena : 150 g di pesce spada ai ferri, 200 g di verdure alla griglia condite con aglio, prezzemolo e un cucchiaino di olio, 30 g di pane. Mercoledì: pranzo con un’insalatona preparata con un uovo sodo, 100 g di patate lessate, lattuga a piacere, un pomodoro fresco e condita con due cucchiaini di olio, 30 g di pane integrale.Cena : 150 g di petto di pollo alla piastra; 200 g di spinaci lessati con una spolverata di parmigiano, 30 g di pane integrale.

Giovedì: pranzo con 80 g di prosciutto crudo sgrassato; 200 g di cavolo crudo condito con due cucchiaini di olio; 30 g di pane integrale.Cena : 150 g di insalata di fagioli condita con due cucchiaini di olio, 150 g di pesce al vapore, 30 g di pane integrale. Venerdì: pranzo con 50 g di spaghetti con 100 g di cozze, 150 g di carote tagliate alla julienne e condite con un cucchiaino di olio, 30 g di pane integrale.Cena : 200 g di insalata di polpo, 200 g di patate lessate. Sabato: pranzo con 70 g di bresaola con scagliette di parmigiano e rucola, 150 g di verdure grigliate, 30 g di pane integrale.Cena : 50 g di riso condito con zucchine, formaggio magro in fiocchi, 30 g di pane integrale.

Domenica: libera. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.