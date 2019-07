Assemblea cittadina di Forza Italia a Scicli

Il coordinamento cittadino di FI Scicli, indice la prima assemblea cittadina di Forza Italia il prossimo 22 luglio alle ore 20.00 presso il Pappafico di Sampieri. L'obiettivo primario sarà quello di dare a tutta la cittadinanza la possibilità di prendere parte attiva nella programmazione politica del paese, con un coinvolgimento diretto da parte di tutti coloro i quali si rispecchiano nei valori liberali del partito.

FI vuole proporsi come elemento trainante di tutta la compagine moderata sciclitana col chiaro intento di compattare l'intero centrodestra e presentarsi unito alla prossima tornata elettorale. All'evento saranno presenti il commissario provinciale di FI, nonché deputato nazionale On. Nino Minardo, il vice commissario e deputato regionale On. Orazio Ragusa, l'assessore regionale alle politiche agricole Edy Bandiera ed i consiglieri nostrani Enzo Giannone e Mario Marino.