"Di Maio? Ci vedremo sicuramente, ma a colpi di NO l'Italia non puo' andare avanti. Il problema non e' Di Maio, ma la politica dei NO e dei blocchi da parte di molti dei 5Stelle".

Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini che spiega: "C'e' un evidente e totale blocco sulle proposte, iniziative, opere, infrastrutture da parte alcuni ministri 5Stelle che fa male all'Italia".

(ITALPRESS)