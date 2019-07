Lavoro, Asp di Ragusa assume ausiliario specializzato: ecco cosa fare

L'Asp di Ragusa assume personale a tempo determinato. La figura richiesta per la formazione di graduatorie urgenti riguarda: Ausiliario Specializzato, cat. A 1. Tra i requisiti richiesti c'è l'assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado. La domanda deve essere presentata attraverso la compilazione di un modulo di domanda online.

La data di scadenza del bando è fissata per le ore 23:59:59 del giorno 31 luglio 2019. Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita ricevuta elettronica. Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione alla selezione. Cliccla qui per i dettagli Asp Ragusa