Enit, 600 eventi turistici porteranno l'Italia nel mondo

Oltre 600 eventi programmati nel mondo, tra cui il Centenario Enit a novembre, le celebrazioni legate a Leonardo da Vinci, la partecipazione al Giro d'Italia, il Seatrade, il World Routes, la Settimana della cucina.

E' il nuovo piano triennale 2019-2021 dell'Enit, Agenzia nazionale del turismo, presentato dal presidente Giorgio Palmucci, alla presenza del ministro Gian Marco Centinaio. Una strategia, quella di Enit, che punta anche sulla sostenibilita'. "L'ENIT, la Casa del turismo prosegue nella sua mission di promozione del comparto turistico italiano" ha detto il ministro Gian Marco Centinaio. "Con il nuovo piano triennale sara' in grado di indicare ed analizzare al meglio i mercati, supportare l'azione del settore privato e contribuire allo sviluppo delle destinazioni turistiche del nostro Paese".

"Il comparto ha finalmente l'attenzione che merita un settore che muove 428,8 milioni di presenze e 41,7 miliardi di euro di spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2018 - ha detto Palmucci -. Finalmente si puo' parlare di programmazione reale e strutturata che non procede per tentativi e senza un coordinamento tra i vari livelli territoriali e gli stakeholder pubblici e privati, ma che sviluppa sinergia, qualita' dell'offerta ed efficientamento della filiera".

(ITALPRESS)