Modica, disservizi Ast al quartiere Dente

Da qualche tempo il quartiere Dente a Modica, non è più servito dal servizio di trasporto urbano in modo regolare, con evidenti disagi per i residenti e in special modo per le persone anziane che in queste giornate afose sono costrette a salire a piedi per raggiungere le proprie abitazioni. Sulla vicenda interviene il consigliere comunale del PD Giovanni Spadaro.

Spadaro chiede di conoscere quali siano le cause di questo disservizio e sollecita il Sindaco a convocare un incontro con i responsabili dell'Ast per trovare una soluzione rapida alla problematica che è estremamente penalizzante per un intero quartiere della città.