Dieta Parker per dimagrire in 7 giorni: menù completo

La dieta Parker è la dieta più seguita dalle star. E’ una dieta che prevede un regime alimentare che consente di perdere fino a due taglie. La dieta Parker include nel piano alimentare molta frutta e verdura fresca e non solo.

Ma vediamo ora cosa si mangia in un esempio della dieta Parker per dimagrire fino a 3 kg in una settimana. Lunedì: colazione con due uova con pomodoro. Spuntino: spremuta d’arancia. Pranzo: bistecca e un’insalata con pomodori. Merenda: yogurt e frutti rossi. Cena: orata al forno, zucchine grigliate. Martedì: colazione con una bresaola e una fetta di pane integrale. Spuntino: macedonia di frutta fresca. Pranzo: prosciutto crudo insalata mista. Merenda: spremuta di pompelmo. Cena: petto di pollo e verdure grigliate.

Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte riso con fiocchi di avena. Spuntino: pezzo di pane integrale con due fette di salmone e rucola. Pranzo: zuppa di ceci e tofu. Merenda: yogurt greco e una manciata di pistacchi. Cena: filetto di tonno alla griglia e peperoni, melenzane e zucchine alla griglia. Giovedì: colazione con uova e pomodorini. Spuntino: tè verde e una fetta di pane con marmellata senza zucchero. Pranzo: petto di tacchino, zucchine grigliate e insalata di carote. Merenda: spremuta di arancia. Cena: carne rossa alla griglia e insalata con pomodori.

Venerdì: colazione con un bicchiere di latte di mandorla e 5 noci. Spuntino: fetta di pane integrale con fettine di pesce spada affettate con rucola e pomodorini. Pranzo: uova con pomodori freschi e una porzione di verdure grigliate. Merenda: spremuta di pompelmo. Cena: branzino al cartoccio e uno sformato di verdure. Sabato: colazione con una spremuta d’arancia con fetta di pane con una fetta di prosciutto crudo. Spuntino: yogurt magro e 5 noci. Pranzo: lonza di maiale e insalata mista. Merenda: spremuta di pompelmo. Cena: bistecca alla fiorentina e un piatto di verdure alla griglia.

Domenica: colazione con due uova con pomodoro. Spuntino: caffè con latte di riso e 50 grammi di pistacchi. Pranzo: arrosto al forno con sformatino di verdure. Merenda: yogurt greco e 5 noci. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.