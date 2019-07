E' morto Andrea Camilleri, il papà di Montalbano

E' morto, all'eta' di 93 anni, lo scrittore Andrea Camilleri. Lo comunica una nota della ASL Roma 1: "alle ore 08.20 del 17 luglio 2019 presso l'Ospedale Santo Spirito e' deceduto lo scrittore Andrea Camilleri.

Le condizioni sempre critiche di questi giorni si sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali. Per volonta' del Maestro e della famiglia le esequie saranno riservate. Verra' reso noto dove portare un ultimo omaggio". Nato a Porto Empedocle, Camilleri non e' stato soltanto uno scrittore di grandissimo successo, ma anche un drammaturgo e un autore teatrale e televisivo. Il primo romanzo e' La forma dell'acqua, pubblicato nel 1994. Il suo personaggio piu' famoso e' il commissario Salvo Moltalbano, al quale ha prestato il volto per il piccolo schermo Luca Zingaretti.

E' stato tradotto in almeno 120 lingue.

