Un altro ritorno al Modica Calcio: è Momo Noukri

Un altro ritorno al Modica Calcio. Si tratta del centrocampista Momo Noukri che torna a vestire la maglia dei “Tigrotti”. Il classe 95 di scuola Modica Airone, ha già vestito in diverse circostanze la maglia rossoblù. Con i “tigrotti” ha anche giocato in Eccellenza, ma ha contribuito anche alla vittoria del campionato di Prima Categoria e quindi alla rinascita del calcio nella Contea.

Dopo aver giocato con la formazione modicana nel primo del ritorno in Promozione, lo scorso hanno dopo aver saltato la prima parte di stagione per motivi di lavoro a dicembre si è trasferito in prestito al Frigintini, dove ha disputato un ottimo girone di ritorno contribuendo con le sue prestazioni alla salvezza della formazione della frazione modicana. “Sono felice di rivestire la maglia della mia città – spiega Momo Noukri – e non vedo l'ora di iniziare la stagione e scendere in campo con i miei nuovi compagni molti dei quali conosco già. Spero di dare il mio contributo per la causa del Modica e di raggiungere con loro gli obiettivi che ci siamo prefissati".