Paltrinieri chiude sesto nella 10 km ai mondiali ma stacca pass per Tokyo

In attesa delle gare in piscina, il palcoscenico dei Mondiali di nuoto, in corso in Corea del Sud, e' incentrato principalmente sulle gare del fondo, nelle acque di Yeosu. Fra i protagonisti piu' attesi oggi c'era Gregorio Paltrinieri, che ha chiuso la 10 chilometri in sesta posizione, staccando, al pari di Mario Sanzullo (nono), il pass per le Olimpiadi di Tokyo2020.

L'emiliano, tesserato Coopernuoto e Fiamme Oro, campione olimpico dei 1500, nonche' bimondiale e trieuropeo, ha chiuso la gara odierna in 1h48'01", con poco piu' di 5" di ritardo rispetto alla medaglia d'oro, il tedesco Florian Wellbrock, gia' campione d'Europa dei 1500. Argento per il francese Marc Antoine Olivier, battuto per due decimi; terzo posto l'altro tedesco Rob Muffels (bronzo europeo in carica), a 1"5. "E' stata dura, soprattutto nell'ultimo chilometro, perche' ero un po' 'cotto'. Pensavo di riuscire a essere piu' veloce nella fase centrale ma Wellbrock non si e' mai staccato da me.

A quel punto ho preferito non decelerare, perche' non e' nelle mie corde nuotare sotto ritmo. Nell'ultimo giro ho pagato la fatica. Comunque, il sesto posto al Mondiale e' un buon risultato, soprattutto perche' e' una nuova esperienza per me, che sono un rookie. La cosa importante era la qualificazione alle Olimpiadi. L'anno prossimo me la giochero'", ha detto il nuotatore di Carpi.

(ITALPRESS)