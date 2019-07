ADESSO BASTA sarà presente a Vittoria ai funerali di Simone

#ADESSO BASTA sarà presente a Vittoria domani mercoledì 17, alle ore 16.00, ai funerali del piccolo Simone per partecipare con la propria presenza la volontà e l’impegno di lottare contro simili episodi. "No, non possiamo non reagire! L’indifferenza ci renderebbe complici delle morti atroci di Alessio e Simone.

Ci renderebbe complici della criminalità organizzata che infetta le strade e la comunità vittoriese, di chi si fionda contro uno scalino d’un portone e spegne la vita di due bambini, di chi fa della propria violenza e mafiosità uno scudo per scorazzare impunemente e pericolosamente per le vie cittadine, di chi fa sprofondare nella disperazione intere famiglie, di chi schiaccia sulla strada una giovane madre, anche qui, sotto l'effetto della cocaina.