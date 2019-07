Dove comprare le specialità regionali online. Per chi ama il piacere della buona tavola, il territorio italiano offre un ricco assortimento di prodotti tipici di qualità elevata: ad ogni regione corrisponde infatti una tradizione gastronomica differente e la scoperta dei sapori italiani rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso l’intero paese.

Dalle mele del Trentino alle arance di Sicilia oggi, grazie alla possibilità di fare acquisti online, le specialità regionali d’Italia possono essere conosciute e apprezzate in tutto il mondo e costituiscono il simbolo del territorio stesso dal quale provengono.

Provare i prodotti tipici alimentari regionali italiani è un’occasione piacevole per scoprire la cultura e le tradizioni delle località più affascinanti di tutto il paese: ogni specialità italiana possiede infatti una lunga storia che la rende unica e legata al luogo da cui proviene.

Tutte le regioni d’Italia hanno davvero molto da offrire sotto l’aspetto enogastronomico, ma i prodotti tipici delle regioni del Sud trasmettono emozioni e sensazioni realmente incomparabili: il clima favorevole, la vicinanza del mare, il tramandarsi di antiche consuetudini, ma anche il carattere solare degli abitanti hanno contribuito a far conoscere il gusto intenso della cucina meridionale italiana in ogni parte del mondo. Il piacere che la gastronomia del Sud d’Italia è in grado di offrire non si limita alla pizza napoletana, ai tarallucci e alla mozzarella di bufala.

La Sicilia, ad esempio, estremo sud italiano oltre che splendida isola, è una regione eccezionale anche dal punto di vista alimentare: Sapori Dei Sassi, lo store online dedicato ai prodotti tipici meridionali, propone una raffinata selezione di vini pregiati e specialità siciliane gustose e prelibate, che permette di scoprire anche a distanza i sapori e gli aromi di questa magnifica isola.

Cioccolato, pasta di mandorle e cannoli: le celebri dolcezze di Sicilia

Senza dubbio la Sicilia è nota per le magnifiche arance e per le specialità a base di pesce, ma ad essere irresistibili sono in particolare i suoi dolci. Conosciuto in tutto il mondo, il cioccolato di Modica viene prodotto con un caratteristico metodo di lavorazione, è tutelato da un consorzio di produttori ed ha recentemente ottenuto il riconoscimento IGP.

I cannoli sono forse tra i dolci più noti in tutto il mondo e sono considerati una specialità simbolica dell’arte pasticcera di Sicilia. Riconosciuti come prodotti agroalimentari tradizionali italiani, si riconoscono dalla forma, dalla pasta croccante e dal profumato e gustoso ripieno a base di ricotta, un altro caratteristico prodotto siciliano. Se in passato i cannoli venivano consumati soprattutto a Carnevale, oggi sono sempre presenti in ogni pasticceria e caffè che si rispetti.

Un altro prodotto agroalimentare tradizionale è la pasta di mandorle: del resto, le mandorle stesse costituiscono una rinomata produzione siciliana, e sono presenti in tantissime specialità, dal torrone alla granita.

Chi conosce la ricotta siciliana non può certo non apprezzare la cassata, famosissima torta/semifreddo preparata con ricotta e canditi e spesso personalizzata da decorazioni colorate. Di certo, visitare la Sicilia è l’occasione adatta per gustare i suoi dolci, ma con lo shopping online è comunque possibile acquistare in qualsiasi momento cioccolato, biscotti, conserve e tante altre dolcezze tipiche.

Vini di Sicilia e del Sud Italia: tutta la forza del sole

Il clima mediterraneo, il sole e la ricchezza delle terre del Sud Italia sono ideali per garantire una produzione vinicola a dir poco superlativa. Gli estimatori dei vini di alta qualità conoscono certamente le virtù del Nero d’Avola, uno dei vini siciliani più famosi, ma anche dei vini liquorosi e dei celebri bianchi meridionali, come il Moscato di Pantelleria o i vini DOC della Basilicata. I vini del meridione sono facilmente disponibili online e sono ottimi da portare in tavola, ma possono costituire anche un’idea regalo originale e gradita per chi apprezza il vino italiano.