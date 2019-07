Ricordato a Ragusa Padre Adalberto Togni

Una bella occasione di aggregazione al Santuario del Carmine a Ragusa per ricordare Padre Adalberto Togni a 35 anni dalla sua scomparsa. Un padre spirituale che ha segnato un’epoca per alcune generazioni di cattolici. Ma soprattutto un caro amico, così come è scritto nella lapide posta nel 1990 per ricordarne la figura. Il carmelitano padre Adalberto Togni morì nel 1984, ad appena 53 anni.

In occasione delle celebrazioni per la festa della Madonna del Monte Carmelo, la comunità del santuario del Carmine ha voluto ricordarlo a 35 anni dalla sua morte. E lo ha fatto con la proiezione di video, documenti e testimonianze oltre che con una celebrazione eucaristica animata dai vecchi scout. Inoltre, è stata scoperta una lapide per rinnovarne la memoria a cui hanno fatto seguito canti e danze attorno al fuoco. Padre Adalberto era figlio della famiglia circense dei Togni. Paleontologo, aveva raccolto una notevole collezioni di reperti che mise a disposizione degli studenti. Diede un vigoroso impulso al convento di Ragusa, quasi disabitato, che divenne il polo di aggregazione dei giovani del Carmine e di altri quartieri. Nel convento, oltre alle attività religiose, avevano sede gli scout, la squadra ragusana del tennis da tavolo e il centro studi sul territorio.

Lunedì 15 luglio, alle 21, nella chiesa delle Carmelitane scalze, Largo Madre Maria Candida dell’Eucaristia, si terrà una veglia di preghiera, con recita dell’ufficio delle letture e canto dell’inno “Akathistos”. Martedì 16 luglio, invece, sarà celebrata la solennità della Madonna del Carmine. Le sante messe al santuario sono in programma alle 9 e alle 11 mentre alle 12 è prevista la supplica alla Madonna del Carmine. Alle 18 la recita del Rosario, alle 18,30 il canto del Vespro e alle 19 la santa messa presieduta da don Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa, con l’affidamento dei malati e delle fragilità alla Madonna. Gli operatori sanitari e le associazioni di volontariato sono stati invitati a partecipare per accompagnare i malati e i diversamente abili. La processione con il simulacro, invece, è fissata per domenica 21 luglio.