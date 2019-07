Auto si ribalta su A29, morto 13enne feriti padre e fratello

Tragico incidente nella tarda serata di ieri sulla A29 nei pressi di Alcamo. Una Bmw, a bordo della quale viaggiavano padre e due figli, per cause in via di acertamento e' uscita di strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti 4 equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Trapani e dei

reparti distaccati di Alcamo e Marsala, personale Anas, dei Vigili del Fuoco e del 118, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e prestato i soccorsi. Sin da subito e' apparsa chiara la gravita' dell'incidente, in quanto i tre occupanti dell'autovettura avevano riportato gravi lesioni. Due feriti sono stati trasferiti nei vicini ospedali di Alcamo Partinico, mentre per un ragazzo di 13 anni il personale sanitario, dopo aver tentato la rianimazione, non ha potuto fare altro che ne dichiararne il decesso. Il conducente P.F. di 34 anni, padre del minore deceduto, versa in prognosi riservata, cosi' come l'altro figlio minore, di 9 anni.

(ITALPRESS)