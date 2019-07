Dieta ipocalorica per la donna: menù completo da 800 calorie al giorno

La dieta ipocalorica per la donna può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ una dieta che prevede un menù giornaliero di 800 calorie, quindi molto restrittivo e non adatto a tutti. La dieta ipocalorica per la donna si basa su unregime alimentare vario e ricco di frutta e verdura.

Ma vediamo nel dettaglio, giorno per giorno, cosa si mangia nella dieta ipocalorica della donna in un esempio di menù settimanale. La colazione è sempre la stessa ogni giorno e prevede: una bicchiera di latte magro g 150 con cornflakes o un vasetto di yogurt magro, un caffè senza zucchero. Lo spuntino di metà mattina o quello pomeridiano prevde un frutto di stagione (escluso banana e fichi) oppure finocchio o sedano o carote o tisane drenanti al finocchio o tarassaco. Lunedì: pranzo: lenticchie o ceci g 150, verdura cotta g 150, olio un cucchiaio, un frutto fresco. Cena: prosciutto sgrassato o bresaola g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaino, un frutto fresco o cotto.

Martedì: pranzo con una fettina di carne magra, insalata g 50, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: frittata (2 uova 1 cucchiaino di olio), verdura g 150, olio 1 cucchiaino, un frutto fresco o cotto. Mercoledì: pranzo: pesce ai ferri g 150, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: mozzarella o formaggi magri g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto. Giovedì: pranzo con petto di pollo g 150, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: filetti di merluzzo g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto.

Venerdì: pranzo con tonno senza olio g 150, olio un cucchiaino, insalata g 50, un frutto fresco. Cena: mozzarella o formaggi magri g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto. Sabato: pranzo con tacchino o pollo alla griglia g 150, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: due uova sode o in camicia, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto. Sabato: pranzo con pesce di mare arrosto g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: ricotta di mucca o certosino g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto.

Bere soltanto acqua minerale non gassata. Aggiungere una fetta di pane a pasto comporta un aumento di oltre 100 Kcal giornaliere. Domenica libera ma senza esagerare con dolci o bevande alcoliche o zuccherate. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Vietata alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.