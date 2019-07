Scicli, donna cade dal balcone: trasferita in elisoccorso a Catania

Una donna 55enne stamattina è precipitata da un balcone a Scicli. La donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania per i traumi riportati in varie parti del corpo.

La donna, secondo le prime informazioni, stava aiutando una vicina di casa a montare una tenda da sole sul balcone quando ha perso l’equilibrio ed è caduta giù facendo un volo di circa 3 metri. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha richiesto l’immediato intervento dell’elisoccorso, atterrato in contrada Zagarone. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri.