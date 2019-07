Visite fiscali e legge 104: scattano controlli per dipendenti comunali di Scicli

Visite fiscali e legge 104, due direttive del sindaco di Scicli Giannone hanno avviato un giro di vite sul personale del Comune. Il sindaco ha dato direttiva a tutti i Capisettore di verificare in maniera puntuale le presenze dei dipendenti, dando corretta applicazione della normativa vigente sulle visite fiscali ai dipendenti assenti per malattia da parte degli uffici preposti.

Chiesto un rapporto trimestrale dettagliato alla Segretaria Comunale Cinzia Gambino e all’Assessore al personale Giorgio Vindigni. Il controllo attraverso visita fiscale al dipendente viene disposto obbligatoriamente nel primo giorno di assenza dal lavoro se questo è a ridosso di una giornata non lavorativa, ovvero se si colloca il giorno prima o il giorno dopo una giornata non lavorativa. La seconda direttiva si riferisce ai permessi ex legge 104. Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione dei vari settori dell’Ente, il personale che intende fruire dei benefici previsti dalla legge, deve presentare entro il primo giorno di ogni mese un piano mensile per la fruizione dei permessi, fermo restando che eventuali, non previste esigenze di assistenza, potranno comunque essere presentate.

Poiché la fruizione dei giorni di permesso è soggetta a particolari condizioni dell’intero nucleo familiare, condizioni che possono variare nel tempo, è necessario che chi intende fruire di tali giorni di permesso rinnovi almeno annualmente la documentazione richiesta. E’ stata chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il controllo di tutte le posizioni dei familiari disabili per i quali i dipendenti fruiscono dei permessi. Pur in presenza dei requisiti formali e amministrativi per beneficiare dei permessi e congedi previsti dalla legge 104/92, è possibile che il lavoratore abusi dell’assenza dal lavoro per fare altro.