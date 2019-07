La Sicily Folk Orchestra ospite del “Taranta Sicily Fest" a Scicli

Sarà la Sicily Folk Orchestra il gruppo siciliano ospite della nona edizione del “Taranta Sicily Fest” a Scicli, in programma il 9 agosto in Piazza Italia, con ingresso gratuito. Una formazione strumentale, guidata da Davide Urso, che unisce musicisti di varie provenienze, alcuni come stabili componenti altri come ospiti.

Sul palco ci saranno Pippo Barrile, cantante dei Kunsertu, special guest della serata, insieme alle voci di Simona Sciacca, collaboratrice di Mannarino, Valentina Balistreri, il cui cognome manifesta il legame con l’indimenticata Rosa, ed ancora Mimì Sterrantino, Giampaolo Nunzio, Carmelo Siciliano, Francesco Frudà, Pier Paolo Alberghini, Mario Gulisano, Alessio Carastro. La Sicily Folk Orchestra è una concept band allargata, con focus sulla Sicilia, che si fa espressione della canzone popolare siciliana e con le sue sonorità farà ballare il “popolo della taranta” pronto a darsi appuntamento per una giornata tutta da vivere tra il barocco patrimonio dell’Umanità. Il parterre degli ospiti di questa nuova edizione non è ancora del tutto svelato. Presto sarà reso noto infatti anche il gruppo salentino che, ormai secondo la tradizionale formula del festival, si alternerà sul palco con quello isolano.

Tornerà anche l’attesissimo stage pomeridiano di Pizzica Pizzica che ad ogni edizione coinvolge turisti e appassionati, in attesa della grande serata in piazza del festival. Fermento quindi per l’associazione Barocco Eventi organizzatrice dell’evento che è in pieno lavoro per confezionare un’altra edizione da ricordare. Tanta è infatti l’attesa attorno alla manifestazione dedicata alla grande musica popolare siciliana e salentina e che riesce a coinvolgere l’intera città anche con menù ed iniziative a tema.