Aeroporto Catania, ritardi voli per incendio alla Playa: voli sospesi per 60 minuti

Ritardi dei voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto Fontanarossa di Catania a causa del perdurare degli incendi che hanno coinvolto la zona balneare della Plaia. E’ quanto si legge in un post pubblicato alle ore 20,10 nella pagina Facebook dell’aeroporto di Catania.

“L'aeroporto di Catania sospende le operazioni di volo per permettere le operazioni dei Canadair, per un tempo stimato di circa 60 minuti. I voli in arrivo e in partenza subiranno quindi inevitabili ritardi e su alcuni voli in arrivo potranno verificarsi dirottamenti. I passeggeri sono pregati di richiedere informazioni sui singoli voli esclusivamente alle compagnie aeree”. La nota spiega che nelle prossime ore sarabbo pubblicati ulteriori aggiornamenti. Aggiornamento alle ore 20,45 da parte dell'aeroporto Fontanarossa di Catania: riaperto e pienamento operativo.