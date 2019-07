Furto in abitazione ad Ispica: arrestato pregiudicato catanese

I carabinieri della Stazione di Ispica durante un servizio di controllo del territorio ispicese, hanno arrestato un pregiudicato catanese di 33 anni, Davive Ponzo, sorpreso ad introdursi con altri due complici in una abitazione a Santa Maria del Focallo sulla S.P. 67.

Il Ponzo Davide risultava essere giunto sul lungomare ispicese a bordo di un’autovettura regolarmente noleggiata a Catania, confermando il recente fenomeno di pendolarismo criminale da Catania ai territori di Modica, in osservazione dei carabinieri della Compagnia di Modica che nel recente passato hanno effettuato arresti analoghi. Va segnalata la positiva attenzione della cittadinanza che ha allertato tramite il numero di emergenza 112 le pattuglie in servizio confermando come la collaborazione dei cittadini sia fondamentale nella lotta al crimine con particolare riferimento ai reati predatori.

L’arrestato veniva sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica Iblea. Sono ancora in corso le ulteriori indagini ai fini dell’identificazione e rintraccio dei due complici fuggiti all’arrivo dei militari.