Beni culturali di Scicli, il sindaco ne ha parlato col nuovo sovrintendente

Il sindaco di Scicli Enzo Giannone ha incontrato il nuovo Sovrintendente di Ragusa, Giorgio Battaglia, si è trattato di un confronto nel corso del quale sono state affrontate tutte le emergenze relative ai beni culturali in città. Un incontro di oltre un’ora, al quale era presente anche il vicesindaco Caterina Riccotti.

E’ stata l’occasione per riformulare di presenza gli auguri di buon lavoro al nuovo Sovrintendente, che conosce molto bene il territorio e non ha bisogno di periodi di ambientamento, e per discutere di tutta una serie di temi legati alle politiche di gestione dei beni monumentali in città. Affrontata la questione della fruizione, della accessibilità e della destinazione d’uso dell’ex Convento della Croce, del potenziale investimento di risorse sulla collina Chiafura e sul castello dei Tre Cantoni, dove gli scavi archeologici hanno portato alla luce importanti acquisizioni, che meritano ulteriori indagini e approfondimenti.

I rispettivi uffici degli enti si sono coordinati per avviare un confronto sullo stato dell’arte dei singoli progetti e per lavorare di comune accordo.