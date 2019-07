Catania presenta il Festival dei Teatri di Pietra

Questa sera, 9 luglio, alle ore 19.45, sulla splendida terrazza del Museo Diocesano di Catania in piazza Duomo, il Coro Lirico Siciliano sarà protagonista di un evento esclusivo. Sarà un’occasione preziosa per incontrare i protagonisti della “Tosca” di Giacomo Puccini, che sabato 13 luglio alle ore 21.00 segnerà il ritorno della grande lirica al Teatro greco di Siracusa dando il via al Festival dei Teatri di Pietra.

Oltre agli artisti del Coro saranno presenti nomi di pregio come il soprano bulgaro di fama internazionale Svetla Vassileva, il tenore siracusano Marcello Giordani e il baritono Alberto Mastromarino. Durante l’incontro il CLS offrirà ai presenti un piccolo assaggio musicale in uno scenario unico dove l’Etna abbraccia il barocco e che si concluderà con un brindisi.